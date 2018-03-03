Bozokspor Kırşehir karşısında

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, bu gün karşılaşacakları Ahi Evran Üniversitesi müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakipleri karşısında iye bir oyun ile rövanşı alacaklarına inandıklarını söyledi. Ligin ilk yarısında Ahi Evran Üniversitesi ile oynadıkları müsabakada çok iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık şansız bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bu sefer işimizi şansa bırakmayacağız. Güçlü rakibimizi güzel bir oyun ile kendi evinde yenerek Yozgat’a moralli bir şekilde döneceğiz. Takımımız da eksik oyuncumuz yok. Tam kadro olarak bu gün Ahi Evran Üniversitesi karşısına çıkacağız. Moral ve motivasyon açısından da bu müsabakaya hazırız’’ dedi.