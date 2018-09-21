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Bozokspor Kırşehir ile karşılaştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen Kırşehir temsilcisi Ahi Evran Üniversiteli ile hazırlık müsabakası oynadı.

Bozokspor Kırşehir ile karşılaştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen Kırşehir temsilcisi Ahi Evran Üniversiteli ile hazırlık müsabakası oynadı.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Bozokspor Kırşehir ile karşılaştı

Güçlü rakibi karşısında gösterdiği performans ile lig öncesinde umut veren Yozgat Bozokspor rakibine 35-29 yenildi. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Süper Lig takımlarından Ahi Evran Üniversitesi ile takımın eksiklerini görmek adına bir hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında takımının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çelik, ‘’Kırşehir temsilcisi karşısında saha içerisinde değişik taktikler de denedik. Sahada gerçekten iyi bir performans sergileyen takımımız denediğimiz bütün taktik varyasyonlarını çok başarılı bir şekilde yerine getirdi. Tabi ki bu hazırlık müsabakasıyla takımımızın eksik yönlerini de görme fırsatımız oldu. Bunun da giderilmesi için çalışmalara başladık’’ dedi.

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