Bozokspor kendinden emin

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını deplasmanda yenerek altın değerinde iki puanı hanesine yazdırmak istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bu hafta ligin en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Çelik, ‘’Deplasmanda oynayacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan İstanbul temsilcisini kendi evinde yenebilecek güce sahibiz. Takım olarak hem moral, hem motivasyon açısından bu müsabakaya hazırız. İyi çalışıyoruz ve kendimizden eminiz’’ dedi.