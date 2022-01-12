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Bozokspor kendinden emin

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:51
Bozokspor kendinden emin

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, sezon başında hedefi olan bir takıma geldiğini ve bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Grupta çıktıkları 9 müsabakanın tamamını kazanarak zirvede yer aldıklarını hatırlatan Özbay, ‘’Bu hafta sonu Yenifakılı Gençlikspor’u deplasmanda yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Birinci önceliğimiz bulunduğumuz grubu zirvede tamamlamak. İkinci hedefimiz ise Play-Off müsabakalarında da galibiyet serimizi sürdürerek Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için Play-Out müsabakası oynamak. Bu hedeflerimizi başaracak bir takım oluşturduk ve bu hedef doğrultusunda da yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu hafta sonu deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi deplasmanda mağlup ederek ligde 10’da 10 yapmak istiyoruz. Takımım bunu başaracak güce ve tecrübeye sahip. İyi bir takım olduk ve yolumuza da emin adımlarla devam ediyoruz’’ dedi.

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