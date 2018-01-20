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Bozokspor Kemer’e gitti

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor’un U11 takımı Kemer’de düzenlenecek olan Kemer Cup turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Bozokspor Kemer’e gitti

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor’un U11 takımı Kemer’de düzenlenecek olan Kemer Cup turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gitti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Bozokspor Kemer’e gitti

Galatasaray, Antalya Gençlerbirliği Skills Akademi takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek olan Yemenoğlu Bozokspor, rakiplerini yenerek şampiyon olmak istiyor.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Reşit Savaş Doğan, İlhan Özbay ve Şaban Şahiner gözetiminde Antalya’ya giden oyuncular turnuvanın ilk gününde Skills Akademi takımı ile karşılaşacaklar.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Reşit Savaş Doğan Yozgat’ı en iyi şekilde turnuvada temsil etmek istediklerini söyledi. Türkiye’nin köklü kulüplerinin mücadele edeceği turnuvada başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Doğan, ‘’Turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluk olmuştur. Bu turnuvada da şampiyon olacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.

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