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Bozokspor kampa gidecek

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, Eylül ayı içerisinde başlayacak lig öncesinde Ankara’da kamp yapacak.

Bozokspor kampa gidecek

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, Eylül ayı içerisinde başlayacak lig öncesinde Ankara’da kamp yapacak.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Bozokspor kampa gidecek

Yeni sezon öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip, Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Kızılcahamam’da kampa gireceği öğrenildi. Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurarak uzun yıllar aynı kadro ile lige devam etmek isteyen ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgat Bozokspor’un bu ay sonunda Ankara’da toplanacağı ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, takıma son şeklini vermeye çalıştıklarını belirterek, ''Transferde anlaşmaya vardığımız oyuncularımızla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzanacaktır'' dedi.

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