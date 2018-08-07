Bozokspor kampa gidecek

Yeni sezon öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip, Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Kızılcahamam’da kampa gireceği öğrenildi. Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurarak uzun yıllar aynı kadro ile lige devam etmek isteyen ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgat Bozokspor’un bu ay sonunda Ankara’da toplanacağı ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, takıma son şeklini vermeye çalıştıklarını belirterek, ''Transferde anlaşmaya vardığımız oyuncularımızla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzanacaktır'' dedi.