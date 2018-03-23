Bozokspor İzmir’e gidiyor

Kırmızı siyahlı ekibin Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın deplasmanda oynayacakları Karşıyaka Belediyespor müsabakası için bu gün yola çıkacaklarını söyledi.

Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Karşıyaka Belediyespor bizim 1 puan üzerimizde 5’inci sırada bulunuyor. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisini deplasmanda yenerek rakibimizin üstüne çıkmak istiyoruz. Çok güzel geçeceğine inandığım bu müsabakaya tam kadro olarak çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi yenebilecek güce sahibiz ve istediğimiz sonucu alıp İzmir’den Yozgat’a mutlu döneceğimize inanıyorum’’ dedi.