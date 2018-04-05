Bozokspor İzmir’e gidecek

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Cumartesi günü deplasmanda puan savaşına gireceklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Şampiyonluk mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor’u yenerek son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Son haftalarda aldığımız puanlar ile lige ağırlığımızı koyduk ve bu ligin sürpriz takımlarından bir tanesi konumuna geldi. Ligin ilk yarısında takım olarak yeni olduğumuz için bir uyum sorunu yaşadık. O uyum sorununu atlattıktan sonra da galibiyet serilerine başladık. Ben Cumartesi günü şampiyonluk yarışı içerisinde olan İzmir Büyükşehir Belediyespor’u da yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.