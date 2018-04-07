Bozokspor İzmir karşısında

İzmir Celal Atik Spor Salon’unda oynanacak olan müsabaka saat: 16.00’da başlayacak. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bu gün şampiyonluk mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisini yenmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren genç antrenör, ‘’İzmir Büyükşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenebilecek bir ekibe sahibiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve İzmir karşısında galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Ligin ilk yarısında kendi sahamızda İzmir Büyükşehir Belediyespor’a şansız bir şekilde yenilmiştik. Ama bu sefer öyle olmayacak bu müsabakaya tam manasıyla hazırız ve deplasmanda 2 puan alarak Yozgat’a döneceğiz’’ dedi.