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Bozokspor İstanbul’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakası için İstanbul’a gitti.

Bozokspor İstanbul’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakası için İstanbul’a gitti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Bozokspor İstanbul’da

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul temsilcisi ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk yolundaki en büyük engellerden bir tanesi olan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’ni yenerek yollarına devam etmek istediklerini belirten Çelik, ‘’İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakada kazanan tarafın bizim olacağına inancımız tamdır. İyi bir hava yakaladık ve çok zor müsabakaları alnımızın akıyla galibiyet ile sahadan ayrılmayı başardık. Şimdi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nde güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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