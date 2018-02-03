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Bozokspor İstanbul’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi ile oynayacağı müsabaka için İstanbul’a gitti.

Bozokspor İstanbul’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi ile oynayacağı müsabaka için İstanbul’a gitti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Bozokspor İstanbul’da

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligde 4 puan gerilerinde bulunan Marmara Üniversitesi ile bu gün çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Deplasmanda karşılaşacakları rakiplerini yenerek seri yakalamak istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Ligin ilk yarısında rakibimizi yenmeyi başarmıştık. Şimdi de rövanşı verme niyetinde değiliz. Marmara Üniversitesi puan cetvelinin alt sıralarında bulunsa da ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi... İyi mücadele eden bir ekip ve biz bu ekibi kendi evinde yenip Yozgat’a dönmek istiyoruz. Bu müsabaka için iyi hazırlandık. Moral ve motivasyon açısında da oyuncularım iyi durumda’’ dedi.

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