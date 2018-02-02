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Bozokspor İstanbul yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, deplasmanda Marmara Üniversitesi ile oynayacağı müsabaka için bu gün İstanbul’a gidecek.

Bozokspor İstanbul yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, deplasmanda Marmara Üniversitesi ile oynayacağı müsabaka için bu gün İstanbul’a gidecek.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Bozokspor İstanbul yolcusu

Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Marmara Üniversitesi ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, daha sonra İstanbul’a hareket edecek.
Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, İstanbul deplasmanında hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu söyledi.
Güçlü rakiplerini ligin ilk yarısında yenme başarısını gösterdiklerini ve rövanş maçını vermeye hiç niyetlerinin olmadığını dile getiren Çelik, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Ligin ilk yarısında rakibimizi yenmiştik. Şimdi deplasmanda yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.

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