Bozokspor, hedefe kilitlendi

Yemenoğlu Bozokspor U17 takımı, Yerköyspor ile oynadığı maçtan 7-0’lık galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
U17 liginde Sarıkaya Belediyespor, Şefaatlispor’u 3-0’lık skorla geçti. Ligde şampiyonluğu belirleyecek maç önümüzdeki hafta sonunda Yemenoğlu Bozokspor ile Yozgatspor arasında oynanacak.
Yemenoğlu Bozokspor U17 takımı, Yerköyspor ile oynadığı maçtan 7-0’lık galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
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