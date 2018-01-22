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Bozokspor, hedefe kilitlendi

YOZGAT’ta altyapı takımlarıyla bilinen Yemenoğlu Bozokspor, bu yıl U14 liginde elde ettiği başarısını U17 Futbol Ligi’nde de sürdürebilmek için emin adımlarla sezonun sezonuna doğru ilerliyor.

Bozokspor, hedefe kilitlendi

YOZGAT’ta altyapı takımlarıyla bilinen Yemenoğlu Bozokspor, bu yıl U14 liginde elde ettiği başarısını U17 Futbol Ligi’nde de sürdürebilmek için emin adımlarla sezonun sezonuna doğru ilerliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bozokspor, hedefe kilitlendi

Yemenoğlu Bozokspor U17 takımı, Yerköyspor ile oynadığı maçtan 7-0’lık galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
U17 liginde Sarıkaya Belediyespor, Şefaatlispor’u 3-0’lık skorla geçti. Ligde şampiyonluğu belirleyecek maç önümüzdeki hafta sonunda Yemenoğlu Bozokspor ile Yozgatspor arasında oynanacak.

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