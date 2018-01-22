Bozokspor, hedefe kilitlendi

YOZGAT’ta altyapı takımlarıyla bilinen Yemenoğlu Bozokspor, bu yıl U14 liginde elde ettiği başarısını U17 Futbol Ligi’nde de sürdürebilmek için emin adımlarla sezonun sezonuna doğru ilerliyor.