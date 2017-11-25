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-Bozokspor hazır

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

-Bozokspor hazır

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:05
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-Bozokspor hazır

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, son zamanlarda çok güçlü rakiplerle oynadıklarını ve bu müsabakaları kaybettiklerini söyledi. Artık kötü gidişata dur demek istediklerini dile getiren Genç çalıştırıcı, ‘’Son haftalarda gerçekten zirvede yer alan takımlar ile üst üste müsabakalara çıktık. Bu müsabakalarda iyi oyun ortaya koymamıza karşılık istediğimiz sonuçları alamadık. Ama bu kötü gidişata Köyceğiz Belediyespor müsabakası ile dur diyeceğimize inanıyorum. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Rakibimizi deplasmanda yenerek çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyoruz. Bu maçın son teknik ve taktik çalışmasını bu gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapacağız. Bugün sabah ise Köyceğiz Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka için Muğla’ya hareket edeceğiz’’ dedi.

BOZOK, MUĞLA DEPLASMANINDA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde müsabakar yarın oynanacak. Yozgat Bozokspor, saat 13.00’da Köyceğiz Belediyesi ile karşılaşacak. Lider Batman Belediyesi, yatkın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu olacak. Gümüşhane Belediyesi-Ankara Hentbol İhtisas, Karşıyaka Belediyesi-Selçuklu Belediyesi, İstanbul Üniversitesi-Marmara Üniversitesi, Ahi Evran-Sakarya Belediyesi ile karşılaşacak.

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