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Bozokspor Gençlerbirliği’nin konuğu oldu

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Belediyesi Bozokspor’un alt yapı takımı Gençlerbirliği kulübünün davetlisi olarak hafta sonu Ankara’ya gitti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:12
Bozokspor Gençlerbirliği’nin konuğu oldu

2009-2010 ve 2006-2007 yaş grupları ile Ankara’ya giden Yozgat Belediyesi Bozokspor Gençlerbirliği takımının alt yapısı ile hazırlık müsabakası oynadı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, hafta sonu TFF Birinci Ligi ekiplerinden Gençlerbirliği’nin daveti üzerine Ankara’ya gittiklerini söyledi. Ankara’da Gençlerbirliği altyapısı ile hazırlık müsabakaları oynadıklarını dile getiren Elma, Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinin altyapıları ile hazırlık müsabakaları oynamaya devam edeceklerini, bu müsabakalar sayesinde oyuncularının diğer prestijli kulüplerin alt yapılarının nasıl olduğunu görme fırsatı bulduklarını aynı zamanda da tecrübe kazanmaları açısından da bu müsabakaların önemli olduğunu ifade etti. Yozgat’ın en geniş alt yapısına sahip olduklarını hatırlatan Elma, kendilerine destek veren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti. 

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