Bozokspor farkı

Yarı final müsabakasında Aksarayspor’u, final müsabakasında ise Mersin Yenişehirspor’u yenen Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı turnuvada şampiyon oldu.
25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
KAPADOKYA’da gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya futbol turnuvasında 2008 doğumlu çocuklar ile katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk turu attı.
Yarı final müsabakasında Aksarayspor’u, final müsabakasında ise Mersin Yenişehirspor’u yenen Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı turnuvada şampiyon oldu.