Bozokspor erken toplanacak

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve oynadığı 4 müsabakayı da kazanarak averajla üçüncü sırada bulunan kırmızı siyahlı ekip Pazar günü toplanacak. Antrenör Harun Dişlitaş nezaretinde Pazartesi gününden itibaren yenileme ve kondisyon çalışması yapacak olan Yozgat Bozokspor eksiklerini giderecek. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, bugün hak ettikleri yerde olduklarını söyledi. Doğan, Seben Belediyespor maçında üç kez iki dakika cezası alması nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra tribüne çıkan Muhammed Emre Bilgin’e gösterilen mavi karta itiraz edeceklerini kaydetti. Doğan, kartın haksız olduğunu dikkat çekerek, gerekli olan savunmaları hazırladıklarını ifade etti.