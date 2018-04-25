Bozokspor dinleniyor

Yozgat Bozoksporlu oyunculara Tokat Gençlikspor ile oynadığı müsabaka sonrasında Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verdi.

Bu haftayı maç yapmadan dinleneceklerini söyleyen Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, ‘’Tokat Gençlikspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında oyuncularıma izin verdim. Salı günü yeniden toplanıp Batman Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Ligde hedefimiz kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak. Hedefimize Köyceğiz ve Tokat müsabakaları ile kısmen ulaştık. Kalan iki müsabakamızı da kazanarak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Kalan iki müsabakayı kazanmamız durumunda da hedefimizi tam manasıyla tutturmuş olacağız’’ dedi.