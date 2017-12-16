-Bozokspor dinleniyor

Saat 13.00’da başlayacak müsabakalarda, Tokat Gençlik-Batman Belediye, Köyceğiz Belediye-Ankara Hentbol İhtisas, Gümüşhane Belediye-Marmara Üniversitesi karşılaşacak. Saat 16.00’da İzmir Büyükşehir-Selçuklu Belediyesi, İstanbul Üniversitesi-Ahi Evran Üniversitesi maçları oynanacak. Karşıyaka Belediyesi-Sakarya Büyükşehir maçı ise 6 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.
16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol