-Bozokspor dinleniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, bir haftalık aradan sonra başlayan ligin 11’inci haftasını da dinlenerek, geçirirken, lig mücadelesine yarın oynanacak karşılaşmalara devam edilecek.