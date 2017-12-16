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-Bozokspor dinleniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, bir haftalık aradan sonra başlayan ligin 11’inci haftasını da dinlenerek, geçirirken, lig mücadelesine yarın oynanacak karşılaşmalara devam edilecek.

-Bozokspor dinleniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, bir haftalık aradan sonra başlayan ligin 11’inci haftasını da dinlenerek, geçirirken, lig mücadelesine yarın oynanacak karşılaşmalara devam edilecek.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Bozokspor dinleniyor

Saat 13.00’da başlayacak müsabakalarda, Tokat Gençlik-Batman Belediye, Köyceğiz Belediye-Ankara Hentbol İhtisas, Gümüşhane Belediye-Marmara Üniversitesi karşılaşacak. Saat 16.00’da İzmir Büyükşehir-Selçuklu Belediyesi, İstanbul Üniversitesi-Ahi Evran Üniversitesi maçları oynanacak. Karşıyaka Belediyesi-Sakarya Büyükşehir maçı ise 6 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

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