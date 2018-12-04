Bozokspor da yenişemedi

Kırmızı siyahlı ekip önceki gün Marmara Üniversitesi ile oynaması gereken müsabakayı rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynayamamış ve 10-0 hükmen müsabakayı kazanmıştı. Rakibinin sahaya çıkmamasını fırsat bilen Yozgat Bozoksporlu oyuncular iki takıma bölünüp kendi arasında 25’er dakkadan 50 dakika maç yaptılar. Hakemliğini başarılı kanat oyuncusu Emre’nin yaptığı müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı ataklar ve gollerle geçen müsabaka 15-15 berabere bitince Yozgat Bozokspor kendisiyle yenişemedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Yozgat Bozokspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasının hazılıklarına bugün Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde başlayacak.

