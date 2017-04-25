Bozokspor Beykoz’a bileniyor!

Süper Lig’de ilk kez yer almasına rağmen iyi maçlar çıkarın kırmızı siyahlı temsilcimiz son haftalarda yaşadığı kayıplar nedeniyle düşme potası içerisine girdi. Geçen hafta Konya Selçuklu Belediyespor’u yenerek şansını son haftaya taşıyan kırmızı siyahlılar da tek düşünce galibiyet.

Antrenör Rıfat Şahin ve Adem Kızılay gözetiminde çalışmalarını Ankara Cebeci Spor Salonu’nda sürdüren kırmızı siyahlılar Cuma günü Yozgat’a gelecek.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ilk kez yer aldıkları ligde son haftalara geldiklerini hiç de hak etmedikleri bir yerde bulunduklarını söyledi. Takım olarak iyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen aşırı motivasyon ve sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdiklerine değinen Doğan, “Ligin ilk yarısında iyi mücadele ettiğimiz ve kazandığımız maçları, ikinci yarıda kaybettik. Aldığımız mağlubiyetler ve puan kayıpları bizi bu noktalara getirdi. Ligde tehlikeli bir noktada bulunuyoruz. Almamız gereken ve kolay görünen maçları yenilgi ile kapattık. Kendi sahamızda puanlar verdik” dedi.

Beykoz Belediye maçını kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Doğan, Cumartesi günü oynayacakları maçı kazanmalarının yeterli olmadığını Bursa Nilüfer ve Taşova takımlarından birinin kaybetmesi gerektiğini aktardı.