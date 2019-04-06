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Bozokspor Bahçelievler karşısında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyon olan Yozgat Bozokspor bugün Bahçelievler Belediyespor ile Osman Solakoğlu Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

Bozokspor Bahçelievler karşısında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyon olan Yozgat Bozokspor bugün Bahçelievler Belediyespor ile Osman Solakoğlu Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Bozokspor Bahçelievler karşısında

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, bugün ligdeki son müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini dile getiren Doğan, ‘’Bugün oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bu müsabaka sonrasında ise düzenlenecek olan kupa töreni ile şampiyonluk kupamızı alacağız. Takımımızı şampiyon yaparak bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan teknik ekip ve oyuncularımıza, bizleri her zaman destekleyen manevi olarak yanımızda olan Yozgat taraftarlarına ve bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk kupamızı da tüm Yozgatlılara armağan ediyoruz’’ dedi. 

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