Bozokspor Aydın’da

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yarın deplasmanda Aydın PTT takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Dün gece takımının yola çıktığını ve bugün Aydın’da oyduklarını dile getiren Doğan, ‘’Bugün Aydın’da yarın oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyeceğiz. Ligin ilk yarısında mağlup ettiğimiz rakibimize rövanşı vermek istemiyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerlemek için bütün rakiplerimizi yeneceğiz ve sezon sonunda da gülen taraf biz olacağız’’ dedi.