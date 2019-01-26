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Bozokspor Aydın karşında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, bugün deplasmanda Aydın PTTspor ile saat 15.00’da karşı karşıya gelecek.

Bozokspor Aydın karşında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, bugün deplasmanda Aydın PTTspor ile saat 15.00’da karşı karşıya gelecek.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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Bozokspor Aydın karşında

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün Aydın deplasmanında galibiyet kovalayacaklarını söyledi. Lige verilen aradan sonra Aydın deplasmanına çıktıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bu müsabaka için çok iyi hazırlandık. Rakibimizi kendi evinde yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız iyi durumda ve rakibimizin zaaflarını, ne yapıp ne yapamadıklarını biliyoruz. Buna göre hazırlandık ve gerekli taktik çalışmalarımızı yaptık. Aydın PTT takımı ile oynayacağımız müsabakadan iki puan alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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