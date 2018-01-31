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Bozokspor ara vermeden

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor ara vermeden Marmara Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bozokspor ara vermeden

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor ara vermeden Marmara Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Bozokspor ara vermeden

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte eksik yada sakat oyuncu bulunmuyor.
Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, Konya Selçuklu Belediyespor ile çok zorlu bir müsabaka oynadıklarını söyledi.
Güçlü rakipleri karşısında gitti denilen müsabakayı oyuncularının hırsları ve kazanma istekleri ile geri çevirdiklerine vurgu yapan Çelik,
‘’Müsabakaya çok tutuk başladık. Rakip takım ilk dakikalardan itibaren bulduğu pozisyonları değerlendirirken biz yakaladığımız pozisyonları ve kazandığımız 7 metre atışlarını gole çeviremeyince aradaki fark açıldı. Ancak oyuncularım özellikle ilk yarının sonlarına doğru toparlandı ve aradaki farkı kapatarak devreyi bir sayı farkla önde tamamladık. İkinci yarı dengeli bir müsabaka oldu. Biz hem ofansta hem de defansta rakibimize göre biraz daha etkili olunca müsabakayı da kazanmayı başardık. Oyuncularımız kutluyorum. Şimdi önümüzde zorlu bir Marmara Üniversitesi maçı var. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve Konya temsilcisi ile yakaladığımız galibiyet serisini Marmara Üniversitesi karşısında da sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi.

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