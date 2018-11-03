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Bozokspor Ankara’yı bekliyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Bozokspor Ankara’yı bekliyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:13
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Bozokspor Ankara’yı bekliyor

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın ligin en önemli müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Hentbol İhtisas takımı ile puan mücadelesi vereceklerini dile getiren Çelik, ‘’Ankara Hentbol İhtisas takımı ile aynı puana sahibiz ve ikimizde zirve yarışı mücadelesi veriyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakada biz saha avantajımızı da kullanarak galip gelmek istiyoruz. Çalışmalarımıza lige ara verilmesine rağmen erken başladık, iyi bir hazırlık döneminin ardından Ankara Hentbol İhtisas takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Oyuncularımız bu müsabakaya hem fiziksel, hem taktiksel, hem de moral ve motivasyon açısında hazırlar. Umarım müsabaka sonunda sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz ve zirve yarışımızı emin adımlarla sürdürürüz’’ dedi.

HAFTANIN DERBİSİ 13.00’DA

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Yozgat Bozokspor ile Ankara Hentbol İhtisas takımı Yozgat’ta kozlarını paylaşacak. Ligde namağlup aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf şampiyonluk yolunda altın değerinde iki puanı hanesine yazdıracak. Yozgat Bozokspor bu müsabakada ev sahibi takım olma avantajını kullanmaya çalışırken, konu ekip Ankara Hentbol İhtisas takımı ise Ömer Arslan gibi önemli gol silahları ile Yozgat temsilcisini vurmaya çalışacak.

Son Güncelleme: 02.11.2018 16:14
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Bozokspor Ankara’yı Bekliyor
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