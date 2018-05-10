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BOZOKSPOR ANKARA’YA YÖNELDi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

BOZOKSPOR ANKARA’YA YÖNELDi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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BOZOKSPOR ANKARA’YA YÖNELDi

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi. Eksik oyuncularının bulunmadığını dile getiren Çelik, ligin son haftasında oynayacakları müsabakayı kazanarak sezonu mutlu bir şekilde kapatmak istiyorlar. Kendileri açısından her şeye rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Çelik, ‘’Uzun lig maratonunu Cumartesi günü deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağımız müsabaka sonrasında tamamlayacağız. Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi mücadele eden ve lige damgasını vuran oyuncularımı kutluyorum. Bizim şuanda bir tane hedefimiz kaldı o da bu ligin son haftasını galibiyet ile tamamlamak. Ben oyuncularıma güveniyorum ve Ankara Hentbol İhtisas takımını yenebilecek güce sahibiz’’ dedi. 

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