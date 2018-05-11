BOZOKSPOR ANKARA YOLCUSU

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını bu gün yapacakları son antrenman ile tamamlayıp yola çıkacaklarını söyledi. Çelik, ligin son haftasında oynayacakları müsabakayı kazanarak sezonu istedikleri noktada bitirmenin hesaplarını yaptıklarını ifade etti.