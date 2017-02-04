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Bozokspor Ankara deplasmanında

04 Şubat 2017 Cumartesi 06:00
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Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor yarın deplasmanda karşılaşacağı Büyük Şehir Belediye Ankaraspor maçı hazırlıklarını bu gün Ankara THF Spor Salon’unda yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Bozokspor Ankara deplasmanında
Yarın Ankara’da ligin güçlü ekiplerinden Büyük Şehir Belediye Ankaraspor ile THF Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da tek hedef galibiyet. Güçlü rakibini deplasmanda yenerek üst sıralara tırmanma hesabı yapan Yozgat Bozokspor bu maç için Ankara’da bir haftadır sıkı bir çalışma programı içerisine girdi. 
Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yarın deplasmanda karşılaşacakları Büyük Şehir Belediye Ankaraspor müsabakasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak yeneceklerine inandığını dile getiren Doğan, ‘’Ligin ilk yarısında kendi sahamızda mağlup ettiğimiz Büyük Şehir Belediye Ankaraspor’u şimdi de deplasmanda yenmek ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Ligde 16 puan ile altıncı sırada bulunan Büyük Şehir Belediye Ankaraspor’u yenmemiz durumunda aradaki puan farkı 2’ye düşecek ve ilk dört sıra için umutlarımız artacak. Bu nedenle Büyük Şehir Belediye Ankaraspor maçı bizim için çok önemli. Oyuncularımız hafta başından buyana bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyorlar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve bu müsabakadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi. 
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