Bozoklular kuruldu

Bilindiği üzere yılardır spor camiasına, kırmızı siyah renklere gönül vermiş insanlar olduklarını dile getiren Özentürk, Bu kutlu yolda birçok arkadaş dost kazandıklarını, maçların 90 dakika dostlukların ise ömür boyu sloganı ile yola devam ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini vurguladı. Üzerinde kırmızı siyah renk olan, isminde Yozgat yazan her takımın kendilerinin takımı olduğuna dikkat çeken Özentürk, ‘’Destekleyenler de bizim kardeşimizdir. Yozgat Belediyesi Bozokspor namağlup bir şekilde şampiyon olarak ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etme hakkı kazanmıştır. Memleket sevdalısı biz taraftarları sevindirmiştir. Bu başarı da emeği geçen top toplayıcı çocuktan, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimize ve Belediye Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ederiz. Gelinen noktada bizler yeni kararlar alıp, ‘Eski ruhumuzla daha güçlü bir şekilde’ sloganı ile yeni bir taraftar grubu kurma kararı almış bulunuyoruz. Bizim hiç bir dernek, vakıf yöneticisi ve destekçileri ile bir sorunumuz yoktur. Bu zamana kadar Yozgatspor 1959 FK’nın bizlere yaşattıkları için teşekkür ederiz. Artık yeni dönem, yeni kararlar alma zamanıdır’’ dedi.

BİZLER ŞAHIS DEĞİL MEMLEKET TAKIMI TUTMAK İSTİYORUZ

Kendilerinin artık şahıs değil memleket takımı tutmak istediklerinin altını çizen Özentürk, ‘’İsminde Yozgat yazıp Yozgat a hizmet konusunda eksiklikleri olan bir kulübü desteklemek istemiyoruz. Bizler burada kutlu yolda yürümek için buradayız. Yolumuz engebeli, engelsiz değildir. Bu yol çilelidir. Çile çekmekte zorlanan bu yolda yürüyemez. Hayat korkakları sevmez. Yeni doğan, yeni yüz, Yozgat’ı tanıtan Yozgat’ın takımı Yozgat Belediyesi Bozokspor’u bundan sonraki süreçte yalnız bırakmayacağız. Yozgat Belediyesinin kurduğu öz Yozgat’ın takımının yanında olacağımızı buradan yüksek sesle bildirmek isteriz. Doğumlar sancılıdır. Sancılı süreci kısa sürede atlatıp, kafalarda ki soru işaretlerini kaldırmak için buradayız. Yozgat Belediyesi Bozokspor’un ilk taraftar grubu ‘Bozoklular’ olarak tarihteki yerimizi alacağız. Bu yönde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Tüm sporseverleri kucaklayan bir dernek çatısı altında bizler ile yürümek isteyenleri bu kutlu yolda yürümeye davet ediyoruz. Fair-Play ruhumuzla küfürsüz bir tribün olacak şekilde hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Kuracağımız dernek sadece futbol kulübü derneği değil, sosyal bir dernek olarak diğer derneklere de örnek teşkil edecektir. Belirli gün ve haftalar da yapacağımız etkinlikler ile adımızdan söz ettireceğiz. Bizimle beraber yürümek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kapımız her zaman açıktır. Derneğimize gelenler başımızın üstünde olduğu gibi gelmeyenlere de saygımız sonsuzdur. Bizi sevenin de sevmeyeninde gönlü hoş olsun. Bizler Yozgat Bozokspor’un başkanımız Celal Köse’nin her zaman yanındayız. Yıllarımızı verdiğimiz bu yolda, yeri geldi tartaklandık, yeri geldi karakolluk olduk, yeri geldi deplasmanlarda aç kaldık. Ama her zaman gür sesle Yozgat ismini gururla temsil ettik. Desteklediğimiz Yozgat Bozokspor takımı hiçbir şahsın, derneğin takımı değildir. Yozgat Bozokspor Yozgat’ın takımıdır. Şu anda başkanımız Celal Köse’dir. 2 yıl sonra kim olur bilemeyiz. Ama Yozgat Bozokspor hiçbir grubun şahsın değildir. Bu yüzdendir ki artık buradayız. Bundan sonrası için elimizden geldiği, gücümüz yettiği kadar takımımızı destekleyecek Yozgat ismini yere düşürmeyeceğiz’’ diye konuştu.