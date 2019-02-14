Bozok zor virajda

Ligde en yakın takipçisine konuk olacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam etmek istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Cumartesi günü ligin en güçlü takımlarından biri olan Ankara Hentbol İhtisasspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde galip gelen tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Çelik, ‘’Ligin ilk yarısında güçlü rakibimizi Yozgat’ta mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi deplasmanda da mağlup etme zamanı. Bu müsabaka için çok iyi çalışıyoruz ve rakibimizi yeneceğimize inanıyoruz. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri olan Ankara Hentbol İhtisasspor ile oynayacağımız müsabakaya oyuncularımız her açıdan tam manasıyla hazırlar’’ dedi.