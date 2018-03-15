Bozok Yıldızları hazırlanıyor

Antalya’da 10-15 Nisan tarihleri arasında 7’inci Veteranlar Atatürk Bahar Turnuvasına hazırlanan Bozok Yıldızları futbol takımı, Kırşehir Neşet Ertaş Masterlar takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-5 kazanırken oynadığı futbol ile de göz doldurdu. Bozok Yıldızları futbol takımı başkanı İbrahim Zeki, her sene olduğu gibi bu yıl da Antalya’da düzenlenen Veteranlar Atatürk Bahar Turnuvasının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. 10-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva öncesinde hazırlık müsabakaları da oynadıklarını dile getiren Zeki, ‘’Veteranlar Atatürk Bahar Turnuvasına hazırlık amacıyla Kırşehir Neşetk Ertaş Masterler takımı ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Oyuncularımın bu müsabakada gösterdikleri performanstan dolayı çok mutluyum. Güçlü rakibimizi 6-5 yenmesini başardık. 10 Nisan tarihine kadar hazırlıklarımız sürecek. Antalya’daki turnuvada bizim hedefimiz ilk üç takım arasına kalabilmek. Türkiye liglerinde oynamış bir çok yıldız futbolcunun yer alacağı turnuvada Yozgat ekibi olarak bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. 40 takımın katılması beklenen turnuvanın favorilerini yenip finallere kadar yükselmek istiyoruz’’ dedi.