Bozok Yıldızları elendi

Antalya'da bu yıl 7'inci kez düzenlenen Veteranlar Atatürk Bahar Turnuvasında Yozgat'ı temsil eden Bozok Yıldızları, çıktığı üç müsabakadan bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Turnuvanın son gününde Ceyhan temsilcisi ile karşılaşan Bozok Yıldızları, rakibine yenilince turnuvaya grup maçlarında veda etmek durumunda kaldı. Bozok Yıldızları Yozgat'a döndü.