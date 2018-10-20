Bozok yarın toplanıyor

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verilen kırmızı siyahlı ekip, yarın kendi tesislerinde toplanacak. Milli maçlar nedeniyle iki hafta maç yapmadan geçirecek olan Yozgat Bozokspor, erken toplanarak pazartesi gününden itibaren Kondisyoner Harun Dişlitaş gözetiminde kondisyon ve yenileme antrenmanları yapacak. Cuma gününe kadar kondisyon çalışmalarını tamamlayacak olan Yozgat Bozoksporlu oyuncular daha sonra Yozgat’ın bir ilçesinde kamp yapacak.