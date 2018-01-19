Bozok yarın toplanıyor

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yaklaşık 20 gündür takımının izinde olduğunu bu izin süresinin yarın tamamlanacağını söyledi. Oyuncularının yarın Yozgat’ta olacaklarını dile getiren Doğan, ‘’Yozgat’ta toplanacak olan ekibimiz Pazar günü konuk edecekleri Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklar. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz bu nedenle bir hafta boyunca müsabakaya ekibim iyi çalışacaktır. Oyuncularımız yarından itibaren çalışmalara başlarken, biz de yönetim olarak transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şuanda görüştüğümüz birkaç oyuncu var bu oyuncular ile büyük ölçüde anlaştık. Önümüzdeki günlerde kendilerini Yozgat’a davet edip resmi sözleşmeye imza attırmayı planlıyoruz. Konya maçından önce transferleri tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz’’ dedi.