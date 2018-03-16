BOZOK YAPILANIYOR

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, kulübün kendi yağı ile kavrulduğunu, bu nedenle de maddi sıkıntıların başarıyı da olumsuz yönde etkilediğini hatırlattı. Doğan, ‘’Önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk mücadelesi verip, Süper Lige dönüş yapmak istiyoruz. Bu isteğimiz bir heves değildir. Çıkmak ve orada kalıcı bir takım olmak istiyoruz. Bunun için önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayan bir çalışma programı hazırladık’’ dedi.

Başkan Doğan, hazırladıkları proje kapsamında kadroda yer alan oyuncularla 5 yıllık sözleşme yaparken, altyapı takımlarının da sporcu yetiştirmesine yönelik bir programı devreye soktuklarını kaydetti. Doğan, ‘’Tecrübeli oyunculardan oluşan asıl kadromuzu genç yetenekler ve altyapı takımlarımızdan yetişecek gençleri takviye edeceğiz. Şu an takımda bu yapı yetersiz olsa da var. Önümüzdeki yıl bu daha belirgin olacak. 5 yılın sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncular yerlerini bir alt gruba, yani bugünün genç yeteneklerine teslim edecekler. Bugünün altyapı oyuncuları da onların yerini alacak. Bu çarkı iyi kullanırsak, Yozgat’ta hentbol gelişir, takımımız daha az maliyetle Süper Lig’de mücadele verir. Yetiştirmiş olduğumuz oyuncularımız uluslararası bir konum elde eder’’ diye konuştu.

