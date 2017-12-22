Bozok Üniversitesi elendi

Bayanlarda 5 erkeklerde ise 7 Üniversite takımının mücadele ettiği Türkiye Üniversiteler arası Futsal ikinci lig grup müsabakalarına kötü başlayan Bozok Üniversitesi turnuvanın ilk gününde Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 5-4 yenildi. Turnuvanın ikinci gününde Nuh Naci Yazgan Üniversitene fark atan Bozok Üniversitesi sahadan 16-2 galibiyet ile ayrıldı. Turnuvanın üçüncü gününde ise Giresun Üniversitesini 6-4 yenen Yozgat temsilcisi aldığı bu galibiyet ile yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Bozok Üniversitesi yarı final müsabakasında ise Amasya Üniversitesi ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın uzatma dakikalarında yediği gol ile rakibine 6-5 yenilen Yozgat temsilcisi Türkiye şampiyonasına da yarı finalde veda etmiş oldu.

KIZLAR HIZLI BAŞLADI

Snop’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler arası Futsal ikinci lig grup müsabakalarına kız takımı ile katılan Bozok Üniversitesi turnuvaya ODTÜ’yü 13-2 gibi farklı bir skor ile yenerek başladı. Kızlarımız bugün final maçına çıkacak.

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ligin ilk yarısını 3’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor’un sezon sonunda hedefine ulaşması noktasında gerekenlerin yapılmakta olduğunu belirterek, taraftarların yüreğine su serpti. Başkan Arslan, sezon başında en iyisini yapabilme adına yaptıkları çalışmalar sonucunda geldikleri noktada takımda bazı eksikliklerin tespit edildiğini, teknik heyetle yapılan görüşmeler sonucunda bu eksik bölgelere gerekli takviyenin yapılacağının altını çizdi. Başkan Arslan, ‘Ligin ilk yarısında iyi bir mücadele verildi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Kazanmamız gereken bazı maçlarda puan kaybettik. Bu maçlarda eksik, aksayan taraflarımızı daha net gördük. Bunların giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapıldı, şimdi uygun olan, takıma katkı sağlayacak futbolcuların takıma dahil olması için çalışmalar, görüşmeler devam ediyor’ dedi.

Başkan Kazım Arslan, ikinci yarıda daha farklı bir mücadelenin sergilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da ikinci yarı maçlarının daha zor geçeceğinin altını çizdi. Başkan Arslan, ‘İkinci yarıda şampiyonluk yarışında 3 takım görünüyor ve bu takımlar arasında ligin devam edebileceği düşünülüyor. Ancak, alt sıralardaki takımlar, birden fazla temsilci olan iller ligi üst sırada tamamlayabilmek için mücadele verecekler. Bu da ikinci yarıda tüm takımları zorlu müsabakalar bekliyor. Bu zorlu mücadeleye iyi hazırlanan, dayanıp, ayakta kalabilen bitimi mutlu tamamlayacaktır. Bu ligi mutlu tamamlayabilmek için gereken dün yapıldı, bugün de yapılıyor, gelecekte de yapılacaktır’ diye konuştu.