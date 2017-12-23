BOZOK ÜNİLİG’DE

Sinop’un ev sahipliğinde 5 Üniversite takımının katılı ile gerçekleştirilen Grup müsabakalarının ilk gününde Bozok Üniversitesi ODTÜ’yü 10-2’lik skor ile yendi. İkinci gününde ev sahibi takımı 6-1 yenen Yozgat temsilcisi, turnuvanın üçüncü gününde ise Cumhuriyet Üniversitesi 6-5 ile geçerek finale kadar yükseldi. Final müsabakasında Gazi Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Bozok Üniversitesi güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyarak rakibini 6-4 yenmeyi başardı. Bozok Üniversitesi aldığı bu galibiyet ile İkinci Lig şampiyonu olarak ÜNİLİG’e yükselme başarısı gösterdi. Bozok Üniversitesi Antrenörü Bekir Barış Cihan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 18-22 Aralık tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenen 2. Lig Bayan Salon Futbol takımı müsabakalarında favori gösterilen tüm takımları yenerek şampiyonluk turu attıklarını söyledi. Cihan, kendileri ile birlikte Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, bayan salon futbol takımlarının katıldığını dile getirdi. Cihan, ‘’Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi’ni 10-2, Sinop Üniversitesini 6-1, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini 6-5 ve Final maçında da Gazi Üniversitesini 6-4 yenerek şampiyon olduk ve ÜNİLİG’e yükselme başarısı gösterdik’’ dedi.

Kız Futsal takımını kutladığını ve ÜNİLİG’de de başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Cihan, ‘’Maç kaybetmeden ÜNİLİG’e yüklediğimiz için çok mutluyum. Sinop’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarına sporcularımız ile birlikte çok iyi hazırlandık. Yaptığımız çalışmaların meyvesini de şampiyonluk turu atarak aldık. Ben oyuncularımı kutluyorum, gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve rakiplerini net skorlarla yenme başarısı gösterdiler. Grupta çok güçlü takımlar vardı ama biz inancımızla, hırsımız ile sahaya çıktık ve rakiplerimizi yenerek şampiyon olduk. Bundan sonra da Bozok Üniversitesini sportif müsabakalarda ilerilere taşımak için BESYO olarak elimizden geleni yapacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.