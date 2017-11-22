-Bozok umutlu çalışıyor

Ligde şimdiye kadar çıktığı 8 müsabakadan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 5 puan ile 9’uncu sırada bulunan Yozgat Bozokspor, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Köyceğiz Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına umutlu bir şekilde hazırlanıyor.

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, hafta sonu ligde kendileri gibi kötü günler geçiren Köyceğiz Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanıp bu sefer galip gelmek istediklerini söyledi.

Son haftalarda ligin güçlü ekipleri karşısında hiç istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Hacı Hüseyin Çelik,

‘’Bu kötü gidişata bir dur demek istiyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Umarım bu çalışmalarımızın meyvesini Pazar günü deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada alırız’’ dedi.