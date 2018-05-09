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Bozok üçüncü oldu

YOZGAT’ta düzenlenen Okul Sporları Badminton müsabakalarında il birincisi olan Yozgat Bozok Ortaokulu Kırıkkale’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grup Müsabakalarında da üçüncülük elde etmesini başardı.

Bozok üçüncü oldu

YOZGAT’ta düzenlenen Okul Sporları Badminton müsabakalarında il birincisi olan Yozgat Bozok Ortaokulu Kırıkkale’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grup Müsabakalarında da üçüncülük elde etmesini başardı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok üçüncü oldu

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü İrfan Özdemir gözetiminde Kırıkkale’de düzenlenen grup müsabakalarına katılan Yozgatlı Badmintoncular Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Adana, Zonguldak, Eskişehir, Kırşehir, Bolu ve Niğde takımları ile yarıştılar. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında Türkiye Şampiyonası finallerini son anda kaçıran Yozgat Bozok Ortaokulu Badminton takımı grup müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak Yozgat’a döndü. 

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