Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0578
EURO
5.3587

Bozok tüm kupaları kaptı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor, altyapı liglerinde adeta bütün kupaları kattı.

Bozok tüm kupaları kaptı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor, altyapı liglerinde adeta bütün kupaları kattı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
28 Okunma
Bozok tüm kupaları kaptı

U14, U15, U16 ve U17 Liglerinde şampiyonluklar yaşayarak Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden Yemenoğlu Bozokspor bu senenin de kupa şampiyonu oldu. İl Spor Merkezleri açılış programı kapsamında düzenlenen kupa töreninde U14, U15, U16 ve U17 liglerinde şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor bütün kupaları topladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın elinden kupalarını alan Yemenoğlu Bozokspor Antrenörleri en çok kupa alan ekip oldu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Serkan, İstanbul’da
Serkan, İstanbul’da
Öğrencilerin tercihi BASKETBOL
Öğrencilerin tercihi BASKETBOL
Gökhan Solak Devraz’dan ayrıldı
Gökhan Solak Devraz’dan ayrıldı
Millilerimiz Dördüncü oldu
Millilerimiz Dördüncü oldu
YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR
YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR
Yozgatspor’dan futbol okulu
Yozgatspor’dan futbol okulu

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim