Bozok tüm kupaları kaptı

U14, U15, U16 ve U17 Liglerinde şampiyonluklar yaşayarak Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden Yemenoğlu Bozokspor bu senenin de kupa şampiyonu oldu. İl Spor Merkezleri açılış programı kapsamında düzenlenen kupa töreninde U14, U15, U16 ve U17 liglerinde şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor bütün kupaları topladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın elinden kupalarını alan Yemenoğlu Bozokspor Antrenörleri en çok kupa alan ekip oldu.