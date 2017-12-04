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-BOZOK TOPARLANDI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Tokat Gençlikspor’u 40-37 yenerek, üst üste maç kazanarak kendine geldi.

-BOZOK TOPARLANDI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Tokat Gençlikspor’u 40-37 yenerek, üst üste maç kazanarak kendine geldi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-BOZOK TOPARLANDI

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Malatya bölgesinden Arif İlkim ve Cemal Eğinç yönetti. Kırşehir bölgesinden Özgür Sağkal gözlemci olarak görev yaptığı maçın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. Yozgat Bozokspor, mücadeleye ağırlığını koyarak skor üstünlüğünü eline geçirmeye başladı. 5’inci dakikada 4-2’lik üstünlük kuran kırmızı siyahlılar 10’uncu dakikayı da 7-4 önde tamamladı. Oyun hakimiyetini alan kırmızı siyahlılar agresif savunma ve hızlı hücumlarla farkı arttırmaya başladı. 20. Dakikada 14-10’luk skor yakalayan kırmızı siyahlılar devreyi 18-15 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Yozgat Bozokspor, 35. Dakikada 23-16’yı yakaladı. Oyundan düşen rakibine karşı üstün oyun sergileyen kırmızı siyahlılar 45. Dakikayı 31-23 ile geçti. Son 10 dakikaya girildiğinde rehavete kapılan temsilcimiz, rakibin ataklarına karşılık veremedi. Konuk ekip farkı eriterek son dakikaya kadar oyun içerisinde kalmaya çalıştı. Karşılaşma Yozgat Bozokspor’un 40-37’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgat Bozokspor’dan Çağrı, Erdem ve Burak, Tokat Gençlikspor’dan Musa, Murat ve Ayberk sarı kart gördüler. Yozgat Bozokspor’dan Çağrı, Enes, Erdem, Tokat Gençlikspor’dan Mehmet, Abdullah, Semih, Musa ve Mert 2 dakika cezası aldılar. Karşılaşma da Yozgat Bozokspor’dan Kerem ve Tokat Gençlikspor’dan  Mehmet kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.

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