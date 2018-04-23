BOZOK TOKAT’LADI

Can Çağnay Erkekler Hentbol Birinci Ligi’nin 23’üncü haftasında temsilcimiz Yozgatspor Bozok, Tokat Gençlikspor ile karşılaştı. Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sivas bölgesinden Halil Kılıç ve Hamza Sükan yönetti. Amasya Bölgesi’nden Murat Kaynar ise gözlemci olarak görev aldı. Ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken kırmızı siyahlı temsilcimiz, Tokat deplasmanında da galibiyetle ayrıldı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında agresif savunma yapan kırmızı siyahlılar ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi. Kırmızı siyahlılar karşılaşmanın ilk yarısını 17-21 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti olan Yozgat Bozokspor sahadan 39-42 galip ayrıldı.