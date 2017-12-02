Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657

-BOZOK, TOKAT’I BEKLİYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bugün saat 14.00’da konuk edeceği Tokat Gençlik ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

-BOZOK, TOKAT’I BEKLİYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bugün saat 14.00’da konuk edeceği Tokat Gençlik ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
8 Okunma
-BOZOK, TOKAT’I BEKLİYOR

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda son çalışmasını dün yapan kırmızı siyahlı ekip, Tokat Gençlik ile oynayacağı maç öncesinde oyuncuların morallerinin üst düzeyde olduğu belirtildi. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Tokat Gençlik ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bizim ile aynı puana sahip olan Tokat Gençlik takımını mutlaka yenmemiz gerekiyor. Geçen hafta yakaladığımız çıkışı bu müsabaka ile devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun içinde çok iyi hazırlandık’’ dedi.

MAÇLAR YARIN

Hentbol Erkekler Ligi’nde diğer karşılaşmaların tamamı yarın oynanacak. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda; Sakarya Büyükşehir-İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi-Karşıyaka Belediyesi, Batman Belediyesi-Köyceğiz Belediye karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’da ise Ankara Hentbol İhtisas, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Atletizm yarışmaları tamamlandı
-Atletizm yarışmaları tamamlandı
-Amatör Ligde tek maç bugün
-Amatör Ligde tek maç bugün
-HAZIRIZ!
-HAZIRIZ!
-Bozok’ta son hazırlık
-Bozok’ta son hazırlık
-HAYIRLI KAMPANYA!
-HAYIRLI KAMPANYA!
-TAKVİYE ARAYIŞI
-TAKVİYE ARAYIŞI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim