-BOZOK, TOKAT’I BEKLİYOR

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda son çalışmasını dün yapan kırmızı siyahlı ekip, Tokat Gençlik ile oynayacağı maç öncesinde oyuncuların morallerinin üst düzeyde olduğu belirtildi. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Tokat Gençlik ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bizim ile aynı puana sahip olan Tokat Gençlik takımını mutlaka yenmemiz gerekiyor. Geçen hafta yakaladığımız çıkışı bu müsabaka ile devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun içinde çok iyi hazırlandık’’ dedi.

MAÇLAR YARIN

Hentbol Erkekler Ligi’nde diğer karşılaşmaların tamamı yarın oynanacak. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda; Sakarya Büyükşehir-İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi-Karşıyaka Belediyesi, Batman Belediyesi-Köyceğiz Belediye karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’da ise Ankara Hentbol İhtisas, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayacak.