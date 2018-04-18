Bozok, Tokat’a hazırlanıyor

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip kümede kalma mücadelesi veren Tokat Gençlikspor takımını yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Yozgat Bozokspor olarak kendilerine ligin bitimine üç hafta kalan bir hedef belirlediklerini söyledi. Kalan bütün maçlarını kazanmak istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Köyceğiz Belediyespor ile oynadığımız müsabakayla bir galibiyet serisi başlattık, bu serimizi bu hafta Tokat Gençlikspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Takımım Köyceğiz Belediyespor karşısında gerçekten çok iyi mücadele etti ve rakibimiz karışında farklı bir galibiyet aldık. Müsabakanın bitimine 15 dakika kala sahaya genç oyuncularımızı sürdük ve onlarda abilerini aratmadılar ve çok güzel maçlar çıkardılar. Ben oyuncularımın hepsini gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Köyceğiz karşısında gösterdiğimiz performansı Tokat Gençlikspor karşında da göstereceğimize inanıyorum’’ dedi.