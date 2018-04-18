Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108745
ALTIN
177.456
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8539
EURO
5.0603

Bozok, Tokat’a hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Tokat Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazıklarına başladı.

Bozok, Tokat’a hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Tokat Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazıklarına başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
1 Okunma
Bozok, Tokat’a hazırlanıyor

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip kümede kalma mücadelesi veren Tokat Gençlikspor takımını yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Yozgat Bozokspor olarak kendilerine ligin bitimine üç hafta kalan bir hedef belirlediklerini söyledi. Kalan bütün maçlarını kazanmak istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Köyceğiz Belediyespor ile oynadığımız müsabakayla bir galibiyet serisi başlattık, bu serimizi bu hafta Tokat Gençlikspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Takımım Köyceğiz Belediyespor karşısında gerçekten çok iyi mücadele etti ve rakibimiz karışında farklı bir galibiyet aldık. Müsabakanın bitimine 15 dakika kala sahaya genç oyuncularımızı sürdük ve onlarda abilerini aratmadılar ve çok güzel maçlar çıkardılar. Ben oyuncularımın hepsini gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Köyceğiz karşısında gösterdiğimiz performansı Tokat Gençlikspor karşında da göstereceğimize inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taraftardan tepki
Taraftardan tepki
Okçular il birinciliğine hazırlanıyor
Okçular il birinciliğine hazırlanıyor
Kolej’den Sivasspor’a
Kolej’den Sivasspor’a
Eğitim Merkezi gün sayıyor
Eğitim Merkezi gün sayıyor
Belediyespor’dan mutlusu yok
Belediyespor’dan mutlusu yok
Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı
Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim