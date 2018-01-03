BOZOK TAKViYE PEŞiNDE

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, kaleci ve 3 oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, önümüzdeki hafta içerisinde transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik ile yaptıkları toplantının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Doğan, yerli ve yabancı oyuncularla görüşme halinde olduklarını ifade etti. Makedon oyun kurucu Jovan Talevski’nin de transfer konusunda kendilerine yardımcı olduğunun altını çizen Doğan, “Mevcut kadromuz hem karakter bakımından ve hem de oyun bilgisi bakımından üst düzeydeler. Yabancı oyuncularımız Jovan ve Dmitriy Turchenko artık bizden biri oldular. Uyum sorunu yaşamıyorlar. Yapacağımız transferlerde de takıma sürede içerisinde uyum sağlamasını istiyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Doğan, ligin ilk yarısına yönelik yaptığı değerlendirmede istedikleri yerde olmadıklarını aktardı. Lige geç başladıklarını belirten Doğan, iç saha maçlarında kazanmaları gereken maçları kaybettiklerini ifade etti. Kısıtlı kadro ve mütevazi bütçe ile mücadele verdiklerini vurgulayan Doğan, kadrodaki genç oyuncuların henüz hazır olmadıklarına değindi. Saha içi rotasyonunda da yararlanamadıklarının altını çizen Doğan, ikinci yarıda süt sıralar için mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

