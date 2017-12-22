Bozok'ta hedef galibiyet

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon'unda çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşüne galibiyet. Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Batman Belediyespor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Rakiplerinin lider olması kendilerini ilgilendirmediğinin altını çizen Çelik, ''Rakibimizin durumu ne durumda olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkacağız ve güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek devre arasına galibiyet ile gireceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Bu müsabaka için çok iyi çalışıyoruz. Rakibimizin hem saha hem de seyirci avantajı var ama bizde gerçekten çok iyi bir ekibiz. Ligde çok şansız mağlubiyetler aldık ancak güçlü rakibimizi yenecek güce sahibiz. Ben sporcularıma inanıyorum alnımızın akıyla bu müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum'' dedi.