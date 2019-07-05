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Bozok stadının eksikleri gideriliyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynamayı planladığı Yozgat Bozok Stadında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilen eksik listesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Bozok stadının eksikleri gideriliyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynamayı planladığı Yozgat Bozok Stadında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilen eksik listesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Bozok stadının eksikleri gideriliyor

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından Yozgat Bozok Stadında incelemeler yapılmış ve TFF Üçüncü Ligi müsabakalarının oynanıp oynanmayacağı yönünde rapor hazırlanmıştı. 26 maddeden oluşan eksik raporunu geçtiğimiz günlerde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderen Türkiye Futbol Federasyonu bu eksikliklerin biran önce giderilmesini istemişti. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bozok stadında yaptıkları gerekli incelemeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun göndermiş olduğu 26 maddelik eksik raporunda yer alan eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlattı.

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