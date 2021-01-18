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Bozok stadı duvarları yıkılıyor

GEÇTİĞİMİZ hafta içerisinde yer teslimi yapılarak çatılarından yıkımına başlanan Yozgat Bozok Stadının duvarları da yıkılmaya başlandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:06
Bozok stadı duvarları yıkılıyor

42 yıldır Yozgat’a hizmet eden ve Yozgatspor’un bir çok şampiyonluklarına, bir çok tarihi galibiyetlerine ev sahipliği yapan Yozgat Bozok Stadında çatıların yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra hafta sonu duvarlarının yıkımına geçildi. 70 gün içerisinde yıkımının tamamlanması planlanan stadın, yık işleri bittikten sonra yapım işinin başlaması için ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapılacağı kaydedildi. 500 iş günü içerisinde bitirilmesi planlanan Yozgat Bozok Stadı yeni görünümü ile Yozgatspor’a hizmet etmeye devam edecek. 

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Bozok Stadı Duvarları Yıkılıyor
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