BOZOK STADI DENETLENDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un yeni sezonda mücadele edeceği Bozok Stadı Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından denetlenerek müsabakaların oynanmasına uygun olup olmadığı yönünde rapor hazırlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahti Elbaşı, Şef Mustafa Uçar, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü İbrahim Zeki, Yozgatspor yöneticisi Mehmet Yemenoğlu ve Yozgatspor Kulüp Müdürü Levent Anıl Sönmez denetime katıldılar. Stadın her yerini gezerek müsabakaların oynanmasına uygun olup olmadığını denetleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri olumlu yanıt verdi.